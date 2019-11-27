Кампала, , 11:55 — REGNUM Оппозиционный политик из Уганды генерал-майор Мугиша Мунту выступил против проведения запланированного правительством антикоррупционного марша, заявив, что это «издевательство и пустая трата времени». Об этом передает Daily Monitor Uganda.

По информации журналистов издания, президент Уганды Йовери Мусевени планирует пройти 4,6 км в столице страны, Кампале, 4 декабря, чтобы «повысить осведомленность» о проблеме коррупции.

Генерал-майор Мунту отметил, что это мероприятие направлено на то, чтобы «ввести в заблуждение» угандийцев, убедив их в том, что Мусевени обеспокоен происходящем и искренне намерен бороться с коррупцией.

Он добавил, что если бы президент действительно серьезно относился к борьбе с коррупцией, он бы настаивал на аресте и судебном преследовании правительственных чиновников, которые «были замешаны в различных коррупционных скандалах».

Журналисты сообщают, что они запросили комментарий у пресс-секретаря президента, но тот отказался.

Напомним, Уганда занимает 149 место в Индексе восприятия коррупции 2018 года, опубликованном Transparency International. Исследование измеряет уровень коррупции в государственном секторе в 180 странах мира.