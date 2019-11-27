Магас, , 11:49 — REGNUM В Ингушетии назначен новый руководитель министерства по физической культуре и спорту. Им стал Али Дошхоклоев. Указ о назначении его и. о. министра подписал глава республики Махмуд-Али Калиматов, сообщили ИА REGNUM 27 ноября в пресс-службе министерства.

Новый руководитель ранее в течение почти восьми лет работал в должности старшего тренера сборной команды России по греко-римской борьбе среди юниоров в Центре спортивной подготовки сборной команды России. Кроме того, он является вице-президентом Федерации спортивной борьбы Ингушетии.

Напомним, в Ингушетии идет формирование нового правительства. После избрания главой республики Махмуда-Али-Калиматова в единый день голосования 8 сентября 2019 года правительство сложило с себя полномочия. С сентября 2019 года и. о. главы минспорта был экс-замминистра спорта Магомед Мургустов.