Киев, , 11:49 — REGNUM Рано или поздно все украинцы будут праздновать Рождество Христово по григорианскому календарю — 25 декабря, говорится в сюжете украинского телеканала «24», который вышел в эфир сегодня, 27 ноября.

Как отмечается в материале, решать этот вопрос будет общество, но не прямо сегодня, поскольку сейчас такой переход лишь вызовет «дополнительные трения» на Украине.

«Сейчас перенос даты Рождества будет еще одной причиной для заявлений типа: «хотят отказаться от наших традиционных праздников, к которым мы привыкли от прадедов». И будут разгонять это в своих СМИ за московские деньги. Поэтому менять дату Рождества неактуально», — заявил в своем комментарии телеканалу политолог Валерий Дымов.

Эксперт считает, что властям не стоит педалировать переход к 25 декабря, он состоится «сам по себе» в течение ближайших 10 лет.

«Подрастает поколение. Незаметно вошли к нам День Валентина и Хэллоуин. Медленно мы входим в гражданское европейское пространство, из которого нас выдернула Москва. Но лет через 10 будем праздновать Рождество 25 декабря», — резюмировал Дымов.

ИА REGNUM напоминает, что в 2017 году Верховная рада постановила объявить католическое Рождество, 25 декабря, официальным праздничным и выходным днем на Украине. В качестве «компенсации» украинские депутаты отменили выходной 2 мая.