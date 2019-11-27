Кишинёв, , 11:48 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон направил поздравительное послание президенту Румынии Клаусу Йоханнису, переизбранному на второй срок. Как передает ИА REGNUM, Додон заявил, что избрав Йоханниса, «румыны сделали важный выбор и для Республики Молдова».

«Мне бы хотелось, чтобы во время вашего второго президентского срока нам обоим удалось бы уберечь Румынию и Республику Молдова от ложных геополитических споров и в то же время максимально сблизить наших граждан и поработать на их благо», — призвал Додон.

Он добавил, что высоко ценит вклад Йоханниса и «помощь румынского народа в процессе европеизации, а также постоянную поддержку в виде множества важных проектов, направленных на развитие нашей страны».

Молдавия, по его словам, «остается страной, приверженной процессу реформ, страной, которая в то же время желает способствовать укреплению безопасности в регионе совместно с Румынией и Украиной».

Додон напомнил, что пригласил Йоханниса посетить Кишинев и надеется, что в ходе второго мандата они встретятся в рамках такого официального визита. До сих пор президенты двух соседних стран встречались только в рамках международных мероприятий. А президент Додон был фактически персоной нон грата в Бухаресте.

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