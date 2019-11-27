Баку, , 11:55 — REGNUM Азербайджану удалось остановить «чуму, болезнь, заразу» госпереворотов и избежать ошибки, сделанной Грузией, Киргизией и Украиной. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев на церемонии по случаю 100-летия со дня создания Бакинского государственного университета.

По его словам, в 2005 году Азербайджан должен был пополнить список стран, где произошли «цветные» революции. Уже были выпущены оранжевые майки с надписью «Грузия, Украина, Кыргызстан, Азербайджан».

«То есть четвертыми должны были стать мы, а после нас — и другие. Мы остановили эту чуму, эту болезнь, эту заразу», — приводит слова Алиева apsny.ge.

Теперь весь мир видит, что такие революции обернулись для стран только несчастьями, там не прекращаются беспорядки, эти страны остались с проблемами один на один, добавил он.

В Азербайджане свержения власти не произошло, так как этого не захотел народ, заявил президент.