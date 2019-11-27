Житомир, Украина, , 11:47 — REGNUM В украинском городе Житомире в продажу поступили носки с наиболее запомнившимися цитатами президента Украины Владимира Зеленского, сообщило 25 ноября местное издание «Житомир online».

По данным журналистов, носки зелёного цвета изготовил местный производитель. По словам продавцов, они занимаются реализацией товара около месяца и готовы заказать ещё.

Одной из наиболее запомнившихся фраз Зеленского стала фраза «Выйди отсюда, разбойник ты. Плохо слышишь меня?», адресованная ранее судимому секретарю городского совета города Борисполь Ярославу Годунку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский политолог Вадим Карасёв заявил, что Зеленский таким образом пытался скопировать стиль поведения президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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