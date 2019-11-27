Киев, , 11:37 — REGNUM На Украине обсуждают неожиданные подарки, которые президент страны Владимир Зеленский получил 26 ноября в ходе рабочего визита в Эстонию — велосипед и банку меда.

Политолог и журналист Тарас Березовец считает, что такие подарки — прекрасная иллюстрация отношения к Зеленскому в Европе.

«Ведь если только вдуматься, какой это позор. Президенту Украины напоминают об истоках его карьеры комика, даря ему велосипед. И это делает маленькая Эстония», — отмечает эксперт.

Березовец саркастически предлагает продолжить логический ряд в Париже на «нормандском саммите» 9 декабря — «где Меркель подарит Зеленскому насос, Макрон привезёт запаску, а Путин — бесплатный газ для велосипедной камеры».

При обсуждении вопроса эксперты отметили, что не помнят других таких случаев в дипломатии цивилизованных стран.

Отметим, что в офисе Зеленского неожиданный подарок от властей Эстонии еще не комментировали.

Сегодня, 27 ноября, президент Украины отправляется с однодневным рабочим визитом в Литву.