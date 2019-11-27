Ташкент, , 11:37 — REGNUM Хоким (мэр) Ташкента Джахонгир Артыкходжаев нарушил этические нормы, обрушившись на журналистов с угрозами и оскорблениями, сообщили 27 ноября в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики.

В надзорном ведомстве провели доследственную проверку по факту конфликта между журналистами одного из информационных агентство Узбекистана и мэром столицы.

По данным прокуратуры, в основе ситуации лежал конфликт между представителями издания Kun и заместителем хокима Алмазарского района А. Вахабовым. В частности, 14 ноября чиновник отказался давать комментарий журналистам по обращению руководителя компании «Хива строй» и вел себя не корректно.

Для решения конфликта Артыкходжаев поручил мирно урегулировать ситуацию, организовав встречу журналистов с Вахабовым. Однако представителей СМИ не удовлетворило признанием вины чиновника, что вызвало бурную реакцию хокима, которая и была записана на диктофон.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября в социальных сетях в Узбекистане была опубликована аудиозапись, на которой мужской голос на повышенных тонах угрожает представителям СМИ. Опубликованная информация вызвала широкий общественный резонанс и привлекла внимание международных правозащитных организаций.

Читайте также: Делегация ЕС в Узбекистане отреагировала на угрозы в адрес журналистов