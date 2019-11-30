Ватикан, , 10:19 — REGNUM Майдан установил для украинского народа высокий уровень морали, полагает глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук. Что вкладывает он в эти слова, рассказывает в своем обзоре католической прессы редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Святослав Шевчук News.ugcc.ua

Оказывается, майдан стал манифестацией представления украинцев о себе как о европейском народе, и корни этого представления лежат «в европейском выборе равноапостольного князя Владимира».

Архиепископ Святослав Шевчук «Это ориентиры, парадигма народа, который хочет свободы, осознает свое достоинство и хочет строить на родной земле свободное демократическое государство европейского образца на христианских началах. Эти элементы мы теперь четко и ясно просматриваем, вспоминаем майдан».

Преступления против майдана, подчеркивает архиепископ, срока давности не имеют.

О других темах, которые обсуждают мировые католические СМИ, читайте в статье Станислава Стремидловского «Ватикан потребовал от интернет-гигантов бороться с детской порнографией».