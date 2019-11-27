Берлин, , 11:33 — REGNUM Германия будет продолжать оказывать активную поддержку и помощь Грузии, поскольку она является «надёжным и ценным партнёром» для Европы. Об этом на совместной пресс-конференции в Берлине со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

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«Мы будем продолжать поддерживать и поддерживать Грузию в будущем», — сказал Маас.

https://www.facebook.com/DavidZalkalian/photos/a.123136042386100/154776835888687/

Глава МИД Германии отметил, что Берлин внимательно следит за развитием процессов в Грузии и надеется, что стороны конфликта «найдут пути решения вопроса путём диалога».

«Если и мы можем внести свой вклад в этот процесс, мы сделаем это с удовольствием», — заявил министр иностранных дел Германии.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Тбилиси уже вторую неделю подряд протестующие против непринятия парламентом Грузии законопроекта, который предусматривает проведение выборов 2020 года по пропорциональной системе, устраивают митинги у здания парламента страны. Так, утром 26 ноября участников очередной акции протеста грузинский спецназ разгонял с помощью водомётов.

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