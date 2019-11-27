Пусан, Южная Корея, , 11:33 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо посетил завод Hyundai Motor в Южной Корее, сообщает Antara.

Глава государства прибыл на завод по производству автомобилей, где его встретили вице-президент и главный исполнительный директор Hyundai Motor.

Джоко Видодо также стал свидетелем подписания меморандума о взаимопонимании между Hyundai Motor и правительством Индонезии о строительстве первого крупнейшего производственного центра в регионе Юго-Восточной Азии.

Издание отмечает, что завод, который займет 77,8 га земли, будет построен в Индонезии, в провинции Западная Ява. Строительство, как ожидается, начнется в январе 2020 года. Инвестиции Hyundai Motor создадут около пяти-шести тысяч рабочих мест.

Во время посещения завода Hyundai президент осмотрел электрические и гибридные автомобили Hyundai, а также роботов-помощников при сборке автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Индонезии выразил поддержку усилиям лидеров Южной Кореи и КНДР в установлении мира на Корейском полуострове.

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