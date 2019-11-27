Санкт-Петербург, , 11:37 — REGNUM Кандидатуру заместителя министра просвещения России Ирины Потехиной согласовали на должность вице-губернатора Северной столицы на заседании Законодательного собрания Петербурга в среду, 27 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ирина Потехина в 2001—2003 годах уже занимала аналогичную должность в Смольном, будучи коллегой Александра Беглова в правительстве Санкт-Петербурга во время губернаторства Владимира Яковлева.

В понедельник стало известно, что вице-губернатор — — глава администрации губернатора Любовь Совершаева покидает свой пост и возвращается в полпредство президента в СЗФО. Ее обязанности разделят между собой Ирина Потехина и коллега из соседнего региона, теперь уже бывший вице-губернатор Ленобласти по безопасности, экс-сотрудник ФСО Валерий Пикалёв, кандидатуру которого на должность вице-губернатора Петербурга утвердили также 27 ноября.

Парламентарии довольно благосклонной отнеслись к кандидатуре Потехиной, однако некоторых депутатов насторожила и удивила срочность, с которой продвигаются кандидаты в вице-губернаторы. Так Борис Вишневский («Яблоко») уточнил, что документы по Пикалёву и Потехиной были предоставлены за час до начала за заседания. Кроме того, его удивило, что кандидатуры не представляет лично губернатор Петербурга Александр Беглов, что, по мнению Вишневского, является неуважением к парламенту.

«Я впервые в жизни вижу Валерия Ивановича, Ирину Петровну я хорошо знаю, ещё с тех времён, когда она была профессиональным журналистом. Заочно ее кандидатуру подержу», — резюмировал Вишневский.

На что спикер Вячеслав Макаров высказался, что по закону он имеет право по поручению губернатора предлагать кандидатуры на должности вице-губернаторов. Также Макаров жестко высказался о позиции депутатов, которые допускают фривольные выражения на заседаниях и игнорирование регламента.

«Кому быть во власти, тем более в правительстве Петербурга, избрал народ — Александра Дмитриевича Беглова, а он предлагает вице-губернаторов», — сказал Макаров.

С помощью тайного голосования парламентарии проголосовали за кандидатуру Ирины Потехиной — 31 «за», двое воздержались, ноль против. Таким образом, в Смольном 27 ноября появилось сразу два новых вице-губернатора.

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