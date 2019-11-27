Екатеринбург, , 11:25 — REGNUM В Екатеринбурге депутаты думы устроили разнос горадминистрации за выпуск газеты «Вестник пенсионеров Екатеринбурга». Об этом сообщает интернет-газета Znak.

Парламентариев возмутило, что мэрия потратила деньги на печать газет, «которые никто не читает». Из бюджета было потрачено 2,6 млн рублей, хотя ранее депутаты не подтверждали финансирование на выпуск печатных СМИ.

«Непонятно, сколько этих газет издали и доставили. Контролировать это нельзя, как вывоз снега: он тает, и можно писать, что вывезли любое количество», — сказал член комиссии Александр Караваев.

Избранники остались недовольны и тем, что на заседании комиссии отсутствовала профильный вице-мэр Екатерина Кузёмка. Впрочем, оказалось, что чиновница находится на больничном.

Как сообщало ИА REGNUM, газета «Вестник пенсионеров Екатеринбурга» была выпущена 20 ноября 2019 года. СМИ представили как замену ушедшей в небытие газете «Вечерний Екатеринбург».

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