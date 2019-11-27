Киев, , 11:13 — REGNUM В среду, 27 ноября, на сайте партии Петра Порошенко было опубликовано официальное заявление с призывом не возобновлять прямые закупки российского газа. Ранее министр энергетики Украины Алексей Оржель допустил возвращение к прямым закупкам.

Таковые закупки станут «серьезной угрозой безопасности государства», и потому «патриотическая оппозиция и граждане Украины» должны сплотиться (вокруг Порошенко) и не допустить возобновления прямых поставок, сказано в заявлении.

Никакого экономического смысла в этих заявлениях, конечно, нет, потому что с 2015 года, «отказавшись» от российского газа, украинская власть закупает его же у посредников, таким образом переплачивая за возможность говорить об «отсутствии» поставок.

И Петр Порошенко, вероятно, заботится в том числе и об интересах владельцев этих прекрасных экономических схем, позволяющих (в том числе отдельным гражданам Украины) зарабатывать на абсолютно ровном месте за счет всех остальных сограждан.

Но еще больше партию Порошенко интересует сохранение самой ситуации «конфликта», «борьбы», «патриотического» противостояния чему-нибудь российскому ради имиджа борцов за национальные интересы и против «российской агрессии».

Переплачивать за возможность сделать вид, а потом еще дополнительно взвинчивать цены для сограждан (и зарабатывать на этом) под предлогом противостояния агрессору — именно такой была «экономическая политика» Петра Порошенко.

А сейчас его партия отчасти опасается планов новой власти вернуть прямые поставки — ведь это лишний раз докажет, что все эти годы переплачивали зря, — и отчасти надеется на их выполнение, ведь это даст повод поговорить о «предательстве национальных интересов».

И стоит обратить внимание на то, что «патриотическая оппозиция и граждане Украины» в заявлении партии Порошенко перечислены через запятую, как две отдельные категории.

Пятый президент Украины иногда забывает о необходимости скрывать полный отрыв украинской околополитической возни мало чем друг от друга отличающихся партий — от интересов страны, в которой все они живут, и ее граждан.