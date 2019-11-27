Варшава, , 11:09 — REGNUM Посол Индонезии в Польше Сити Нуграха Маулудия заявила, что бизнесмены способствуют развитию двустороннего сотрудничества, сообщает Antara.

Сити Нуграха Маулудия выразила признательность бизнесменам за сотрудничество в форме торговых контрактов, экспортно-импортной деятельности, инвестиций, создания совместных предприятий и другого экономического сотрудничества между предпринимателями двух стран.

Посол подчеркнула важность визита министра иностранных дел Индонезии в Польшу в сентябре 2018 года, который оказал значительное влияние на экономическое сотрудничество двух стран.

По данным центрально статистического агентства, за период январь-октябрь 2019 года объем торговли между Индонезией и Польшей вырос на 11,68% по сравнению с тем же периодом 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Индонезии в Польше заявила, что страны вступили в новый этап двустороннего сотрудничества с назначением почетного консула Индонезии.

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