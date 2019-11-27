Киев, , 11:10 — REGNUM Из офиса помощницы депутата Верховной рады от фракции «Слуга народа» Андрея Задорожнего Марины Коржак украли рабочий компьютер, сообщило 27 ноября издание Strana.ua.

По словам потерпевшей, неизвестные взломали и обворовали офис, расположенный на улице Шелковичной.

На жёстком диске украденного компьютера могла находиться ценная информация, включая личные данные членов «Слуги народа» и других известных политиков.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». Ведётся следствие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в центре Киева неизвестные ограбили салон мобильной связи. Злоумышленники вынесли только самые дорогие модели телефонов на общую сумму более $4 тыс.

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