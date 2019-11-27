Вашингтон, , 11:04 — REGNUM Государственный департамент США дал комментарий по поводу последних событий в Тбилиси. Комментарий Госдепа распространяет грузинская редакция «Голоса Америки».

«Мы внимательно следим за протестными демонстрациями в Тбилиси. Соединенные Штаты Америки поддерживают свободу слова, объединения и собрания. Призываем представителей правительства и демонстрантов проявлять сдержанность и избегать любой эскалации или насильственных действий», — указано в заявлении.

Напомним, акции протеста в Тбилиси оппозиция начала 14 ноября после того, как парламент не смог набрать нужного числа голосов для утверждения очередных поправок в Конституцию. Этими поправками предусматривалось проведение парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе. Такое обещание дал населению лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили на фоне проходивших в июне в Тбилиси акций протеста. Оппозиция обвинила Иванишвили в невыполнении обещания и созвала акцию у здания парламента, которая продолжалась до 18 ноября. Так как участники акции заблокировали все входы в парламент и не пускали туда депутатов, полиция применила спецсредства и разогнала митингующих. Активисты и лидеры оппозиции и после этого продолжили организацию мелких локальных акций, а масштабное шествие объявили на 25 ноября. В этот день оппозиция и ее сторонники опять заблокировали входы в парламент и перекрыли проспект Руставели палатками, на что полиция вновь применила специальные меры и расчистила проезжую часть и входы в парламент от «искусственных заграждений».

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