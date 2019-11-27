* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Куала-Лумпур, , 11:14 — REGNUM Министр внутренних дел Малайзии Мухиддин Яссин заявил, что «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может «переместиться» в Юго-Восточную Азию, об этом 27 ноября сообщает Reuters.

Ясин подчеркнул, что несмотря на гибель террориста Абу Бакара аль-Багдади, победить преступную идеологию организации будет не так-то просто.

«Мы считаем, что смерть аль-Багдади откроет следующую главу в истории ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — отметил глава министерства внутренних дел Малайзии.

Ясин также добавил, что поражение террористов в Сирии и Ираке вынудит их активизироваться в странах Юго-Восточной Азии.

Напомним, «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) появилось на свет в 2014 году, захватив обширные территории Сирии и Ирака. В настоящее время бандитская группировка фактически разгромлена, однако продолжает сохранять влияние.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.