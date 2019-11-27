Бишкек, , 10:55 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Киргизию с официальным визитом. Об этом 27 ноября написал пресс-секретарь главы государства Берик Уали на своей странице в Facebook.

Казахстанского лидера в аэропорту встретил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. В рамках государственного визита Токаев проведет двусторонние переговоры с главой Киргизии, а также примет участие в заседании высшего межгосударственного совета.

Президенты Казахстана и Киргизии планируют посетить национальный историко-мемориальный комплекс «Ата-Бейит» и дом-музей Чингиза Айтматова.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября в Бишкеке пройдет сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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