Кемерово, , 10:53 — REGNUM Власти Кузбасса заявили, что переименование администрации региона в администрацию правительства не повлечёт за собой особых трат, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Производство регистрационных действий, связанных с переименованием администрации Кемеровской области в администрацию правительства Кузбасса в соответствующих органах, не повлечёт за собой материальных затрат. Остальные затраты (на изготовление печатей, штампов, бланков и т. п.) из областного бюджета будут незначительными», — говорится в ответе правительства области на официальный запрос редакции ИА REGNUM.

Уточнять точную сумму трат в областном правительстве не стали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2020 года администрация Кемеровской области будет переименована в администрацию правительства Кузбасса. Соответствующее постановление подписал губернатор Сергей Цивилёв.

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