Берлин, , 10:52 — REGNUM Глава МИД Германии Хейко Маас выразил надежду, что власть и оппозиция в Грузии найдут пути решения вопроса путем диалога. Об этом 27 ноября Маас заявил на совместной со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани в Берлине.

Хейко Маас Aussiedlerbote.de

Министр иностранных дел Германии заметил, что в Берлине внимательно следят за развитием процессов в Грузии и готовы в случае необходимости «вести свой вклад».

«Если и мы можем внести свой вклад в этот процесс, мы сделаем это с удовольствием», — заявил Маас.

Маас выразил поддержку независимости и территориальной целостности Грузии и отметил, что отношения Германии с Грузией тесные и доверительные.

Напомним, акции протеста в Тбилиси оппозиция начала 14 ноября после того, как парламент не смог набрать нужного числа голосов для утверждения очередных поправок в Конституцию. Этими поправками предусматривалось проведение парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе. Такое обещание дал населению лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили на фоне проходивших в июне в Тбилиси акций протеста. Оппозиция обвинила Иванишвили в невыполнении обещания и созвала акцию у здания парламента, которая продолжалась до 18 ноября. Так как участники акции заблокировали все входы в парламент и не пускали туда депутатов, полиция применила спецсредства и разогнала митингующих. Активисты и лидеры оппозиции и после этого продолжили организацию мелких локальных акций, а масштабное шествие объявили на 25 ноября. В этот день оппозиция и ее сторонники опять заблокировали входы в парламент и перекрыли проспект Руставели палатками, на что полиция вновь применила специальные меры и расчистила проезжую часть и входы в парламент от «искусственных заграждений».

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