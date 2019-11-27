Ашхабад, , 10:41 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов обратился с приветственным словом к участникам XII Международной выставки и научной конференции Türkmentel-2019, сообщает 27 ноября агентство «Туркмения сегодня».

По его словам, форум имеет большое значение для внедрения в жизнь передовых технологий и активизации международного сотрудничества в сфере телекоммуникаций. Глава государства добавил, что цифровизация всех отраслей экономики является одним из приоритетов государственной политики.

Бердымухамедов также выразил надежду на то, что форум будет иметь большое значение для обмена опытом, активизации сотрудничества и обсуждения взаимовыгодных проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября в Туркмении прошла международная выставка и конференция, посвященные развитию образования и спорта. Участники форума обсудили внедрение информационных технологий в сферу образования.

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