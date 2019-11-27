Вашингтон, 27 ноября 2019, 10:45 — REGNUM Улучшение политических отношений между Россией и НАТО станет осуществимым только тогда, когда к власти в России придёт новое поколение лидеров, заявил сотрудник организации «Внешнеполитические приоритеты» Дэниэл Депетрис в статье для издания The National Interest.
По словам Депетриса, НАТО и Россия — это ближайшие соседи, и последнее, чего хочет любой сосед, — это «крики и вопли по обе стороны белого заборчика».
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