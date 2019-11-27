Вашингтон, , 10:46 — REGNUM Североатлантическому альянсу нужно отказаться от идеи расширения НАТО, заявил сотрудник организации «Внешнеполитические приоритеты» Дэниэл Депетрис в статье для издания The National Interest.

«Альянсу не нужен дополнительный балласт. Расширение НАТО только увеличивает количество потребителей безопасности в реестре и увеличивает вероятность того, что американским и европейским войскам однажды придётся рискнуть своей жизнью ради стран, которые не имеют никакого геополитического значения», — заявил Депетрис.

По словам эксперта, министры НАТО должны дать понять, что двери НАТО закрыты, отметив, что одного желания досадить президенту России Владимиру Путину недостаточно для обоснования необходимости расширения альянса.

«Североатлантический альянс стал слишком большим. Институциональные основы альянса колеблются под тяжестью мелких, незначительных членов, которые бедны с экономической точки зрения и слабы в военном отношении, и, откровенно говоря, не заслуживают пожизненной гарантии безопасности», — говорится в статье.

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