27 ноября 2019 | Время чтения 4 мин

Максим Исаев, , 11:49 — REGNUM По результатам выборов в Индии в 2019 году премьер-министр Нарендра Моди получил значительное большинство и многообещающую платформу для проведения реформ, направленных на либерализацию рынка. Но одной лишь «модимании» может оказаться недостаточно для того, чтобы избавить экономику от низкой производительности в 2020 году. Действительно, на фоне замедления темпов экономического роста, которые достигли шестилетнего минимума, появились прогнозы, указывающие на возможность продолжительного экономического замедления, что может бросить тень на популярность премьер-министра, пишет Тедж Парик в статье для издания Asia Times.

Индийский премьер Нарендра Моди Иван Шилов © ИА REGNUM

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До сих пор Моди полагался на свою харизму и националистические призывы, которые позволили ему занять лидирующие строчки в опросах общественного мнения, однако экономические вопросы начинают всё сильнее беспокоить избирателей. Страна отчаянно нуждается в увеличении уровня частных инвестиций и высоких темпах роста ВВП (9−10%), чтобы обеспечить занятость около одного миллиона человек, которые ежемесячно пополняют рабочую силу. Как только партия Моди «Бхаратия джаната парти» (БДП) сможет управлять как верхней, так и нижней палатами индийского парламента, то возможные законодательные изменения, направленные на повышение гибкости рынка и ускорение реализации инфраструктурных проектов, могут послужить стимулом, который позволил бы ускорить экономический рост страны. Но в краткосрочной перспективе экономический рост останется вялым — примерно на три процентных пункта ниже необходимого уровня.

Индийская Рупия

Это связано с тем, что в следующем году кредитный кризис в Индии, его влияние на промышленность и слабый уровень спроса продолжат влиять на экономику. Уровень кредитования в последнее время упал до самого низкого значения за последние почти два года. Эта тенденция, вероятно, сохранится до 2020 года, также нужно учитывать то, что основные кредиторы сталкиваются с просроченными кредитами. Всё это усугубляется кризисом ликвидности в финансовой системе Индии. Крах IL & FS, одной из крупнейших небанковских финансовых компаний Индии, привёл к росту затрат по займам и выявил дополнительные недостатки в теневом банковском секторе страны. Между тем, поскольку низкие цены нанесли ущерб доходам от сельского хозяйства, крупнейшего работодателя в Индии, уровень потребительских расходов упадёт ещё ниже из-за снижения кредитования и сокращения сбережений.

Дальнейшее снижение уровня потребления и проблемы в финансовом секторе могут стать препятствием на пути привлечения частных инвестиций в 2020 году. Индекс доверия в деловых кругах уже упал до самого низкого уровня за последние шесть лет. При этом многие внутренние факторы, негативно влияющие на прогнозы компаний, вероятно, сохранятся и в 2020 году. Между тем замедление глобальной экономики и торговая война между США и КНР продолжат препятствовать наращиванию экспорта и создадут проблемы для трансграничных цепочек поставок, на которые опирается индийский бизнес. Автомобильная промышленность Индии, в которой занято примерно 35 млн человек, может оказаться в сложной ситуации. В 2020 году положение дел в автомобильной промышленности продолжит ухудшаться, учитывая сокращение доступа к финансам, низкий спрос на транспортные средства и большую ориентацию на электромобили, — всё это может привести к сокращению числа рабочих мест.

Автомобильное производство Siyuwj

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Политика индийского правительства также сыграла свою роль в замедлении темпов экономического роста. Малые и средние предприятия, на долю которых приходится около 30% ВВП Индии, всё ещё приспосабливаются к прошедшим крупным изменениям. Демонетизация 2016 года привела к серьёзным нарушениям в доминирующей неформальной экономике Индии и лишь усугубила трудности с движением денежных средств среди многих малых и средних предприятий. Введение в 2017 году налога на товары и услуги, заменившего собой ряд федеральных и государственных налогов, увеличило издержки для некоторых предприятий. В конечном счёте эта политика поможет подвести неформальную экономическую деятельность к формальной налоговой базе, однако разрушительное воздействие на деловое сообщество по-прежнему будет ощущаться в 2020 году.

В следующем году индийскому правительству предстоит тяжёлая борьба с замедлением экономики и кредитным кризисом. Сначала нужно будет помочь улучшить ситуацию в финансовом секторе и повысить ликвидность, чтобы потребители снова стали покупать товары и услуги. Изменения будут зависеть от того, проявит ли индийское правительство достаточно политической воли, однако до тех пор индийская экономика продолжит падать.