27 ноября 2019 | Время чтения 5 мин

Адмиралы не могли уйти в отставку. В отставку ушёл гражданский министр ВМС США, чтобы отстоять принципы, которые разделяют и адмиралы. Конечно, было бы лучше, чтобы Трамп вообще не вмешивался. Но в той степени, в которой это было возможно, ВМС США защитили свою честь.

Александр Белов, , 11:33 — REGNUM Запутанная сага о вмешательстве президента США Дональда Трампа в дело главного старшины морского спецназа Эдварда Галлахера, похоже, подошла к концу. Галлахера не стали понижать в звании из-за того, что он позировал на фото с трупом захваченного в Ираке сторонника ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Спецназовцу вернут его значок с трезубцем, обозначающим его принадлежность к «морским котикам», который чиновники из ВМФ ранее хотели отнять. Главной политической жертвой оказался теперь уже бывший министр ВМС США Ричард Спенсер, которого министр обороны США Марк Эспер отправил в отставку после того, как Спенсер от имени адмиралов попытался заставить Трампа не вмешиваться в дела ВМС, пишет профессор права в Гарвардском университете Ноа Фельдман в статье для издания Bloomberg.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

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Весь бой между Трампом и его адмиралами оказался удивительно непрозрачным снаружи. С одной стороны, старшие офицеры ВМС США искренне хотели отстоять принцип верховенства права и не допустить, чтобы из Галлахера сделали героя. После того как Трамп помиловал Галлахера, адмиралы пришли к выводу, что у них остался единственный способ противостоять нарушениям в сфере прав человека — забрать у спецназовца значок с трезубцем.

Морские котики ВМС США Army.mil

С другой стороны, эти же адмиралы признали, что гражданский контроль над вооруженными силами является основополагающим принципом демократии. Гражданский контроль означает, что президент имеет полномочия указывать военным, что делать, даже вплоть до того, кто должен носить какой значок. Принцип гражданского контроля ограничивает действия адмиралов. Это означает, например, что военные считают, что они не могут уйти в отставку, чтобы опротестовать президентские решения.

Спенсер — главное гражданское лицо в военно-морском флоте — оказался единственным человеком, который решился не покидать тонущий корабль. Спенсер завершил свою карьеру в качестве министра ВМС США, отстаивая честь военно-морского флота от вмешательств со стороны президента.

Если вы до сих пор находитесь в некотором замешательстве, вам нужно обратить внимание на то, почему адмиралы пытались забрать у Галлахера его значок с трезубцем. Ранее главного старшину предали суду за ряд военных преступлений, включая преднамеренное убийство и покушение на убийство. Затем его оправдали по всем статьям, кроме обвинения в неправомерном выкладывании фотографии с человеческой жертвой. Жюри присяжных заседателей потребовало понизить Галлахера в звании с главного старшины (E-7) до старшины первой статьи (E-6).

15 ноября Трамп запретил понижать Галлахера в звании. Одновременно с этим Трамп помиловал ещё двух армейских офицеров, один из которых отбывал 19-летний срок за убийство двух гражданских лиц, а другой предстал перед судом за убийство безоружного гражданского лица.

Если посмотреть на эти действия Трампа, то помилование Галлахера окажется самым безобидным, поскольку спецназовца уже оправдали по самым серьёзным обвинениям. Тем не менее высшее руководство военно-морского флота высказалось против идеи президента о помиловании Галлахера. Возможно, данное решение Трампа направило ВМС США сообщение о том, что в случае, если солдаты нарушат военную дисциплину, они могут обратиться за защитой своих прав прямо к президенту. Данное обстоятельство подорвало бы авторитет высшего руководства ВМС. Адмиралы, возможно, также почувствовали, что, поступая подобных образом, Трамп заявил американским военным и всему миру о том, что правительство США санкционировало преднамеренное убийство мирных жителей в зоне боевых действий.

Дональд Трамп и американские солдаты. Форт Драм. Филиппины

В любом случае, после заявлений Трампа в ВМС США объявили о намерении уничтожить принадлежащий Галлахеру значок с трезубцем. Этот шаг в существенной степени носил символический характер, однако символы тоже имеют значение. Позиция ВМС США продемонстрировала, что военно-морской флот счёл действия Галлахера позорящими честь и достоинство морского спецназа.

Было несколько сообщений о том, что руководство ВМС предварительно согласовало и получило разрешение из Белого дома в отношении значка с трезубцем, прежде чем объявить о том, что Галлахер лишится своего значка. Однако адмиралам следовало бы учесть то, что Трамп может изменить своё решение. В итоге именно это и произошло. Трамп написал в Twitter, что значок с трезубцем останется у Галлахера, т. е. фактически отдал приказ на этот счёт.

Данное обстоятельство поставило адмиралов в крайне неловкое положение. Гражданские чиновники, которые принципиально подходят к таким ценностям, как дисциплина, честь и верховенство права, могут и должны уходить в отставку, когда президент стремится подорвать эти ценности, особенно, если он делает это публично. Но для адмиралов и генералов всё выглядит несколько сложнее.

Давняя традиция гласит, что для защиты принципа гражданского контроля над вооружёнными силами генералы не должны уходить в отставку в знак протеста против законных распоряжений президента. Чтобы понять, почему всё происходит именно так, просто представьте, что произошло бы, если бы адмиралы и генералы грозились уйти в отставку каждый раз, когда сталкивались бы с приказами, которые им не нравятся. Подобные угрозы мог бы сдержать президент, препятствуя эффективному контролю над вооружёнными силами.

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В эпоху Трампа, на первый взгляд, кажется заманчивым, чтобы кто-нибудь из генералов бросил вызов президенту. Всё же принцип гражданского военного контроля должен быть сохранен даже во время президентства Трампа. Адмиралы знают это, и это означает, что они не могут подать в отставку в знак протеста.

Армейская муштра Цитата из х∕ф «Цельнометаллическая оболочка». Реж. Стэнли Кубрик. 1987. США, Великобритания

Министр ВМС США, однако, является гражданским лицом. Спенсер, кажется, сделал то, что не могли сделать адмиралы: он дал отпор Трампу, который через министра обороны отправил Спенсера в отставку. Бывший министр ВМС написал Трампу, что, по его мнению, действия президента США нарушают принятый порядок вещей и дисциплину. Спенсер добавил, что совесть не позволяет ему подчиниться приказу, поскольку ему пришлось бы нарушить священную клятву, которую он дал, чтобы защищать конституцию.

Адмиралы не могли уйти в отставку. В отставку ушёл гражданский министр ВМС США, чтобы отстоять принципы, которые разделяют и адмиралы. Конечно, было бы лучше, чтобы Трамп вообще не вмешивался. Но в той степени, в которой это было возможно, ВМС США защитили свою честь.