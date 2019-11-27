Чебоксары, 27 ноября 2019, 10:40 — REGNUM В Чувашии определено одно из приоритетных направлений на 2020−2024 годы. Власти займутся «повышением комфортности среды проживания граждан» в муниципалитетах. Соответствующий указ подписал сегодня, 27 ноября, глава Чувашии Михаил Игнатьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Открывая заседание регионального правительства, глава региона сообщил о подписании указа «О дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики».
Согласно документу, «одним из приоритетных направлений развития» Чувашии на 2020−2024 годы определено «создание условий для системного повышения качества и комфорта среды проживания граждан» в муниципальных образованиях.
Кабинету министров республики поручено обеспечить разработку перечня мероприятий по реализации указа и определение предельной стоимости работ по благоустройству дворовых территорий и тротуаров.