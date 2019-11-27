Чебоксары, , 10:40 — REGNUM В Чувашии определено одно из приоритетных направлений на 2020−2024 годы. Власти займутся «повышением комфортности среды проживания граждан» в муниципалитетах. Соответствующий указ подписал сегодня, 27 ноября, глава Чувашии Михаил Игнатьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Открывая заседание регионального правительства, глава региона сообщил о подписании указа «О дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики».

«Указ говорит о том, что 2020 год должен быть прорывным. Потому что люди и в городских округах, и в населённых пунктах постоянно поднимают эти вопросы. Где-то мы сделали, там люди счастье получили, а где-то мы практически ничего не сделали. Они соответственно возмущаются», — сказал Михаил Игнатьев, заявив, что это позволит, «может, в 2−3 раза объём (работ) увеличить».

Согласно документу, «одним из приоритетных направлений развития» Чувашии на 2020−2024 годы определено «создание условий для системного повышения качества и комфорта среды проживания граждан» в муниципальных образованиях.

«Путём реализации комплекса мероприятий по благоустройству улиц населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, тротуаров, соединяющих дворовые территории и объекты социально-культурной сферы», — отмечается, в частности, в указе.

Кабинету министров республики поручено обеспечить разработку перечня мероприятий по реализации указа и определение предельной стоимости работ по благоустройству дворовых территорий и тротуаров.