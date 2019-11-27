Копенгаген, , 11:21 — REGNUM Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что хорошо понимает желание президента США Дональда Трампа увеличить военные расходы со стороны европейских государств. Глава датского правительства считает, что повысить расходы на оборону до 2% от ВВП вполне возможно.

«Я хорошо понимаю американскую точку зрения о том, что Европа должна взять на себя больше обязательств в сфере безопасности. Однако, когда речь заходит об участии Дании в международных организациях, принимать во внимание нужно всю картину. В настоящее время мы увеличиваем свое присутствие в Ираке; мы за очень короткое время приняли решение о своем участии в Мали; мы также начинаем рассматривать возможность увеличения военного присутствия в Арктике», — заявила Метте Фредериксен. Об этом сообщает датское информационное агентство DR (Радио Дании).

Напомним, что президент США Дональд Трамп неоднократно призывал европейские страны увеличить свои военные расходы и тем самым расходы на обеспечение НАТО. В августе глава Белого дома в своем твиттер-аккаунте написал: «Кстати, Дания выделяет лишь 1,35% от своего ВВП на оборону. Это богатая страна, для которой не должно быть проблемой увеличить военный бюджет до 2%. Мы защищаем Европу, но лишь 8 из 28 государств — членов НАТО выполняют требования о 2%. США тратят гораздо больше».