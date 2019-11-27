Омск, , 10:33 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков подписал соглашение о минимальной заработной плате на 2020 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как сказано на официальном портале правительства региона, для бюджетников минимальная заработная плата в следующем году вырастет на 7,5%, для работников коммерческого сектора — на 10%.

Таким образом, с 1 января 2020 года минимальная зарплата без учёта районного коэффициента составит: во внебюджетной сфере (кроме некоммерческих организаций и участников общественных работ) — 12 740 рублей, для других работников — 12 130 рублей. С районным коэффициентом (1,15): 14 651 рублей и 13 949,5 рублей соответственно.

По сравнению с прошлым годом минимальная зарплата бюджетников вырастет на на 977 рублей (7,5%), работников коммерческого сектора ­ — на 1 334 рублей (10%).

Соглашение не распространяется на организации, финансируемые из федерального бюджета.