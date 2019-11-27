27 ноября 2019 | Время чтения 3 мин

22 ноября в Мурманске глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил: «…сегодня финализировали решение с ОСК, Мурманской областью по консолидации трех предприятий по созданию на базе этих предприятий Арктического центра судостроения и судоремонта».

Владимир Станулевич, , 10:31 — REGNUM ТАСС сообщил, что 22 ноября в Мурманске глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил: «…сегодня финализировали решение с ОСК, Мурманской областью по консолидации трех предприятий («Нерпа», 35-й судоремонтный завод и 10-й судоремонтный завод — прим. ТАСС) по созданию на базе этих предприятий Арктического центра судостроения и судоремонта». По словам министра, это позволит консолидировать ресурсы, оптимизировать издержки, повысить управляемость, а также сконцентрировать ресурсы на этих предприятиях.

РПКСН серии «Борей» в Северодвинске Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Как пояснил журналистам губернатор Мурманской области Андрей Чибис…: «Наша задача сделать так, чтобы у нас появился настоящий центр судоремонта с «головой» в Мурманской области. Соответственно, крупный налогоплательщик и крупный работодатель, в том числе для наших молодых ребят, которых мы очень активно готовим», — сказал глава региона.

Решение, казалось бы, должно повысить конкуренцию в сфере судоремонта. На практике создание из филиалов Центра судоремонта «Звездочки» отдельного предприятия приведет к росту накладных расходов, перевод выполняемых головным предприятием для филиалов работ в разряд внешних заказов — к росту цен. На 80% заказчиком Звездочки и филиалов является Минобороны, заинтересованное в централизованном производстве, а не в конкуренции, так как смета на заказ утверждается в особом порядке с минимальной прибылью.

Символическое в смысле экономики решение по Арктическому центру судостроения, будет иметь гораздо большее значение для поддержания стратегических подводных ядерных сил.

Децентрализация ремонта АПЛ приведет к утрате части возможностей из-за разделения единого производственного цикла. А поддержание в боевом состоянии атомного подводного флота наоборот год из года усложняется. Сохранение работающего как часы коллектива Звездочки в 1990-е годы считалась стратегической задачей. Откуда возьмет Мурманск кадры для создания Арктического центра, как не переманив из Северодвинска — на 35-м заводе и Нерпе всего 2−2,5 тысячи работающих.

Конечно, «незалэжные» филиалы Звездочки с вывеской «Арктический центр судостроения» при объеме их производства в 7−8% от заказов головного предприятия, не сделают сильно снизят показатели Звездочки. Гораздо хуже, что раз подписали создание Арктического центра, ему надо будет что-то подбросить на развитие. Инвестиции отберут у ЦС «Звездочки» и АО «ПО Севмаш» и передадут Мурманску — чтобы он купил то же, что уже есть в Северодвинске — «ведь мы теперь самостоятельные, ведь надо же работать». На ремонт АПЛ неизбежная закупка Мурманском аналогичного северодвинскому оборудования, вместо расширения разнообразия станочного парка «Звездочки» отразится нехорошо.

Почувствует Северодвинск и уход в Мурманск некоторой части налогов. Город кораблестроителей работает с напряженным бюджетом, и быт северодвинцев прямо связан с выполнением стратегического заказа.

Остается только надеяться, что темп и качество ремонта АПЛ в Северодвинске останется на прежнем уровне, но чудес не бывает, и чиновник принимающий подобные решения должен, казалось бы, это понимать.

В сравнении со словами Дениса Мантурова реальность окажется с точностью «до наоборот» — «консолидация ресурсов, оптимизация издержек, повышение управляемости» обернутся распылением ресурсов, ростом издержек, снижением управляемости. Интересно, что в 2007 году занимаясь првращением самостоятельных 35-го завода и «Нерпы» в филиалы ЦС «Звездочки» Д. Мантуров говорил те же слова о «консолидации, повышении и оптимизации». В 2007 году так и было, а в 2019 году Д. Мантуров произносящий такие тексты кажется шутит.

Создание «центра судостроения и судоремонта» требует, не решения Минпромторга РФ, а, как минимум, Постановления Правительства РФ. ГРЦАС (Государственный Российский центр атомного судостроения) в Северодвинске вообще создавался Указом Президента РФ. Есть надежда, что вопрос стратегической безопасности России будет рассмотрен в интересах государства, а не региональных амбиций.