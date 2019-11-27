27 Ноября
10:35
10:34
В Петербурге с участием президента откроют «спорный» памятник Гранину
Президент России Владимир Путин в Петербурге примет участие в церемонии открытия памятника писателю и общественному деятелю Даниилу Гранину, которого он лично хорошо знал. Концепция памятника и место его установки вызвали нешуточные споры в архитектурно-художественном сообществе Петербурга, сообщалоИА REGNUM.
10:32
При участии Путина заложат боевой ледокол «Николай Зубов»
Владимир Путин в Петербурге посетит судостроительное предприятие «Адмиралтейские верфи». Там он осмотрит новейшую подводную лодку и два строящихся ледокольных судна, а также примет участие в закладке боевого ледокола «Николай Зубов».
10:30
Владимир Путин 27 ноября посетит Санкт-Петербург
Сегодня, 27 ноября, президент России Владимир Путин посетит Санкт-Петербург с рабочим визитом. В ходе визита запланирована обширная программа, сообщается на сайте Кремля.