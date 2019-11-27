27 Ноября
 
10:35

Памятник Даниилу Гранину Телеканал «Санкт-Петербург» (topspb.tv)

10:34

В Петербурге с участием президента откроют «спорный» памятник Гранину

Президент России Владимир Путин в Петербурге примет участие в церемонии открытия памятника писателю и общественному деятелю Даниилу Гранину, которого он лично хорошо знал. Концепция памятника и место его установки вызвали нешуточные споры в архитектурно-художественном сообществе Петербурга, сообщалоИА REGNUM.

10:32

При участии Путина заложат боевой ледокол «Николай Зубов»

Владимир Путин в Петербурге посетит судостроительное предприятие «Адмиралтейские верфи». Там он осмотрит новейшую подводную лодку и два строящихся ледокольных судна, а также примет участие в закладке боевого ледокола «Николай Зубов».

10:30

Владимир Путин 27 ноября посетит Санкт-Петербург

Сегодня, 27 ноября, президент России Владимир Путин посетит Санкт-Петербург с рабочим визитом. В ходе визита запланирована обширная программа, сообщается на сайте Кремля.