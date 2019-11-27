Президент РФ Владимир Путин 27 ноября работает в Санкт-Петербурге. Важнейшим пунктом программы его рабочей поездки станет открытие новой платной автотрассы М11 Москва — Санкт-Петербург. Глава государства проведёт совещание по вопросу о влиянии новой дороги на социально-экономическое развитие субъектов Федерации.

Также Владимир Путин посетит «Адмиралтейские верфи», проведёт встречи с президентом УЕФА Александером Чеферином и президентом Всемирного экономического форума Клаусом Мартином Швабом, посетит клуб дзюдо «Турбостроитель», примет участие в церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину.