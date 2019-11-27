Ла-Пас, , 10:26 — REGNUM Власти Боливии назначили первого за последние 11 лет посла в США. Об этом 27 ноября сообщается на официальной странице министерства иностранных дел страны в социальной сети Twitter.

Назначение на указанную должность дипломата Уолтера Оскара Серарту должно быть одобрено конгрессом, после чего он вступит в должность.

Напомним, в Боливии произошли серьезные политические изменения после отставки президента страны Эво Моралеса. Государство переориентировалось на США вместо Кубы и Венесуэлы.

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