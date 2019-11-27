Пусан, Южная Корея, , 10:23 — REGNUM После завершения саммита Южной Кореи и АСЕАН, 27 ноября в Пусане стартует первый саммит Южной Кореи и стран Меконга. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Саммит Южная Корея — Меконг — встреча лидеров пяти стран (Камбоджа, Лаос, Мьянма, Таиланд, Вьетнам и Южная Корея), через которые протекает река Меконг.

Известно, что с 2011 года данная встреча проводилась на уровне министров. Однако с нынешнего года формат встречи был повышен для реализации новой южной политики правительства.

Правительство Южной Кореи считает, что страны Меконга являются географическим центром, связывающим Китай, Индию и АСЕАН. Кроме того, данный регион демонстрирует высокие темпы экономического роста.

В рамках саммита правительство Южной Кореи намерено обсудить планы сотрудничества с каждой из пяти стран Меконга, а также заложить основу для совместного роста.

Известно, что перед проведением саммита президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин организовал приветственный ужин для лидеров пяти стран. По завершению саммита стороны объявят совместное заявление «Река Ханган — Река Меконг».