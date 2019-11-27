Москва, , 10:00 — REGNUM В Госдуме осудили призыв четырех стран к России о доступе Украины к Азовскому морю.

«Подобные «русофобские квартеты» являются уделом геополитических маргиналов», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, министры иностранных дел Эстонии, Литвы, Швеции и Украины выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность Украины и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море. Заявление опубликовано на сайте МИД Украины в контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства.

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