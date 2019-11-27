Москва, 27 ноября 2019, 09:58 — REGNUM Александр Пошивай назначен временно исполняющим обязанности руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлота). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.
Ранее Пошивай исполнял обязанности заместителя руководителя Росморречфлота с 2012 года.
Юрий Цветков покинул должность руководителя агентства, но переназначен заместителем министра транспорта. Он занимал должность руководителя Росморречфлота с лета 2018 года.
Справка ИА REGNUM:
Пошивай Александр родился 24 августа 1958 года.
В 1981 году окончил Ленинградское ордена Октябрьской революции высшее инженерное училище им. адмирала С.О.Макарова.
В 2005 году окончил Санкт-Петербургский университет МВД России с присвоением квалификации «Экономист».
Трудовую деятельность начал с апреля 1981 года на судах Балтийского морского пароходства (г.Ленинград).
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