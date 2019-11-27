Пусан, Южная Корея, , 09:52 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо выступил за установление мира на Корейском полуострове во время своего визита в Пусан (Южная Корея), сообщает Kompas.

Индонезия, продолжил президент, хочет установления стабильности на Корейском полуострове. Поэтому глава государства выразил поддержку усилиям лидеров Южной Кореи и КНДР.

«Я высоко ценю позицию президента Мун Чжэ Ина, который продолжает стремиться к взаимодействию с председателем КНДР Ким Чен Ыном. Мы будем продолжать поддерживать эти усилия», — заявил Джоко Видодо.

По словам президента Индонезии, его государство поддерживает усилия по денуклеаризации на Корейском полуострове.

«Без денуклеаризации мир на Корейском полуострове не будет установлен», — отметил Джоко Видодо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что есть три вещи, которые страны АСЕАН и Южная Корея должны сделать, чтобы противостоять экономическому спаду и глобальным вызовам в будущем.

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