Москва, , 09:38 — REGNUM Любой честный человек должен испытывать внутри ненависть к нацизму, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Ненависть к нацизму — это благородное и благословенное чувство. Без этого жить нельзя! Врага, который угрожает твоей жизни и хочет тебя убить, надо ненавидеть. Любовью с врагами не говорят. Нацистов любить нельзя, их надо ненавидеть! Это благородная ненависть, которая свойственна каждому честному, она облагораживает, очищает», — заявил Кедми.

По словам Кедми, русофобия не отличает ни, по сути, ни по любым другим признакам от антисемитизма, поскольку она воспитывает в народах ненависть к России на паталогическом животном уровне.

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