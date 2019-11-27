Москва, 27 ноября 2019, 09:38 — REGNUM Любой честный человек должен испытывать внутри ненависть к нацизму, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
По словам Кедми, русофобия не отличает ни, по сути, ни по любым другим признакам от антисемитизма, поскольку она воспитывает в народах ненависть к России на паталогическом животном уровне.
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