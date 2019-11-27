Богота, , 09:40 — REGNUM Профсоюзы и студенческие объединения Колумбии проведут вторую общенациональную забастовку в честь погибшего демонстранта, об этом 27 ноября сообщает Reuters.

Демонстрации в стране начались в ответ на слухи об экономических планах правительства, в частности повышения пенсионного возраста, а также из-за засилья коррупции. На прошлой неделе на улицах страны прошли маршем около 250 тыс. человек.

Мирные протесты быстро скатились до беспорядков — манифестанты разрушали станции метро, общественный транспорт. Несколько человек погибли.

В субботу, 23 ноября, 18-летний протестующий Дилан Круз был убит, что вызвало еще большее раздражение среди митингующих.

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