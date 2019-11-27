Лондон, , 09:32 — REGNUM Британские сухопутные войска потерпят полное поражение в случае военного столкновения с Россией в Восточной Европе, об этом говорится в докладе аналитиков из Королевского Объединенного института оборонных исследований.

Как сообщает The Daily Telegraph, эксперты проанализировали возможности Лондона и его союзников по НАТО в случае «высокоинтенсивного конфликта» с Россией в Восточной Европе.

Специалисты отметили, что Британии «срочно необходимо» омолодить и модернизировать свою артиллерию, поскольку она значительно уступает российской.

Вооруженные силы России будут «значительно превосходить и опережать» британские, в результате чего «вражеская артиллерия сможет безнаказанно выполнять свои огневые задачи», резюмировали специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник штаба обороны Соединённого Королевства Николас Картер в интервью The Daily Telegraph заявил, что Великобритании якобы приходится постоянно находиться в состоянии войны из-за кибератак из России и Китая.

Он также высказал мнение, что Россия «представляет собой более серьёзную угрозу, чем пять лет назад». В свою очередь МИД РФ направил ноту в британский МИД, потребовав объяснений, действительно ли Картер говорил от лица Британии.

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