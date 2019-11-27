Бисау, , 09:33 — REGNUM Африканские наблюдатели за выборами заявили, что не заметили никаких фальсификаций в ходе президентских выборов в Гвинее-Бисау. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, предвыборная команда действующего президента страны Жозе Мариу Ваша обвинила соперников в мошенничестве и подкупе голосов. Со своей стороны, он предупредил, что вооруженные силы страны находятся в режиме боевой готовности, чтобы «восстановить порядок» в случае переворота.

Однако представители пресс-службы Экономического сообщества западноафриканских государств (Ecowas) заявили, что наблюдатели за выборами не сообщали о незаконных вмешательствах на избирательных участках.

Как передают сотрудники СМИ, выборы прошли 24 ноября, а их предварительные результаты должны быть представлены сегодня, 27 ноября. По словам журналистов, день голосования прошел спокойно, несмотря на вспышки насилия в преддверии выборов. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, повторный тур состоится 29 декабря.

Напомним, в общей сложности в выборах приняли участие 12 кандидатов, а в качестве главного противника действующего президента выступил бывший премьер-министр страны Домингуш Симойнш Перейра.