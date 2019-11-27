Москва, 27 ноября 2019, 09:28 — REGNUM Русофобия и очернение роли СССР в Великой отечественной войне неизбежно приводят к реабилитации нацизма, завил политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
По его словам, этот процесс приравнивания под лживой маской «тоталитаризма» коммунизма и нацизма, СССР и гитлеровской Германии привел к плавной реабилитации тех сил в Европе, что поддерживали и выступали на стороне Гитлера. Пересмотр же итогов Второй мировой войны и дальше будет приводить к более глубокой реабилитации нацизма в мире.
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