Москва, , 09:28 — REGNUM Русофобия и очернение роли СССР в Великой отечественной войне неизбежно приводят к реабилитации нацизма, завил политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Как только началась вот эта информационная травля всего прошлого, связанного с Великой Отечественной войной, как только объявили, что Советский Союз был монстром, как только объявили, что он был неправ, это не могло не вызывать автоматически оправдания противоположной стороны. То есть если Советский Союз в этой войне был также неправ, как и гитлеровская Германия, значит, гитлеровская Германия была не так уж и неправа. Это неизбежно, автоматом…» — заявил Михеев.

По его словам, этот процесс приравнивания под лживой маской «тоталитаризма» коммунизма и нацизма, СССР и гитлеровской Германии привел к плавной реабилитации тех сил в Европе, что поддерживали и выступали на стороне Гитлера. Пересмотр же итогов Второй мировой войны и дальше будет приводить к более глубокой реабилитации нацизма в мире.

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