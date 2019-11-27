Сеул, , 09:27 — REGNUM Второй комитет Генеральной Ассамблеи ООН одобрил проект резолюции об учреждении «Всемирного дня голубого неба». Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Южной Кореи при ООН.

По данным источников, данный праздник будет праздноваться ежегодно 7 сентября.

Известно, что «Всемирный день голубого неба» призван повысить осведомленность о мерах реагирования на изменение климата во всем мире. Отметим, что предложение об учреждении праздника было выдвинуто представителями Южной Кореи.

Ранее, в сентябре текущего года президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выдвинул идею об учреждении данного праздника во время выступления на саммите ООН по климату.

Известно, что проект резолюции об учреждении праздника будет окончательно принят на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в следующем месяце.

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