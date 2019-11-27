Москва, , 09:15 — REGNUM Природа современной русофобии в Европе именно в том, что Россия, победив нацизм, отняла у Европы «дары», которые принес ей Гитлер, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

«Вы ж отняли у Европы то, что ей дал Гитлер! Вы — укор исторической правде про Европу, когда она сначала вырастила нацизм, а потом стала их союзниками. Чтобы разрушить это и для того, чтобы восстановить эту природную ненависть к России, они и переделывают историю, потому что вы совершили преступление, вы отняли у Европы то, что было», — заявил Кедми.

Он также добавил, что для всего «прогрессивного человечества» Россия сегодня занимает место евреев именно потому, что она не дала Европе во время Второй Мировой войны «решить еврейский вопрос» и осталась практически единственной западной страной, которая не оскоромилась антисемитизмом и нацизмом.

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