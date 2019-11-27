Новосибирск, , 09:08 — REGNUM В Новосибирской области на окончательное утверждение сессией Законодательного собрания вынесен законопроект о наведении порядка в работе пунктов приёма древесины, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам зампредседателя комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Дениса Субботина («Единая Россия»), проект закона «Об организации деятельности пунктов приёма и отгрузки древесины на территории Новосибирской области и о внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об административных правонарушениях в Новосибирской области» направлен на улучшение контроля над оборотом древесины.

В рамках подготовки закона ко второму чтению была сформирована таблица поправок. Так, был уточнён предмет регулирования закона, введены понятия пункта приёма и отгрузки древесины, понятие обработанной древесины, а также, что сопроводительный документ на древесину необходим для всех, кроме граждан, которые ведёт заготовку для собственных нужд. Кроме того, введены требования на документы по подкарантинной древесине, определены документы по мерам ответственности в части административных штрафов.

Техническая работа над законом продолжается.

Как отметил министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Даниленко, в целом ряде регионов, где уже приняли аналогичные законы, незаконный оборот древесины сократился сразу на 40%.

«Конечно, мы не будем, как в Иркутской области и Красноярском крае, устанавливать электронные чипы на каждое дерево, это вызовет существенное удорожание, но порядок навести в лесу нужно и должно», — сказал министр.

На что председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Олег Подойма («Единая Россия») отметил, что «мы и на чипирование готовы пойти, если это действительно эффективное решение данной проблемы».

Отметим, что второму чтению величина штрафов за нарушение порядка организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины выросла кратно. Административный штраф для должностных лиц — от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц — от четырёхсот тысяч до пятисот тысяч рублей. За повторное нарушение — уже пятьдесят тысяч рублей для должностных лиц и от пятисот до семисот тысяч рублей — для лиц юридических.

Законопроект вынесен на сессию Законодательного собрания для рассмотрения и принятия во втором чтении.

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