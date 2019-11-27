Москва, , 09:05 — REGNUM Приходится говорить не о подъеме антисемитизма в Европе, а скорее о снятии маски «приличия», заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Эксперт отметил, что, когда Адольф Гитлер начал свой завоевательный поход против большевизма и евреев, он прямо заявлял, что Европа его поддержит, потому что она мечтает разделаться с евреями. И он оказался прав. Поэтому антисемитизм присущ европейскому обществу коренным образом.

«Нет подъема антисемитизма в Европе, это все иллюзия. Европейская цивилизация, особенно британская, ну и американская — она лицемерная. Они просто перестали говорить об этом, они посчитали, что это невыгодно… А сегодня они просто перестали стесняться своего антисемитизма. Сегодня это уже можно, а раньше было неприлично», — заявил Кедми.

Он еще раз подчеркнул, что нацизм — есть порождение европейской цивилизации, основанное на неравенстве народов и представлении о существовании низших и высших рас, среди которых европейская раса есть высшая.