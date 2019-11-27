Тбилиси, , 09:00 — REGNUM Дата масштабной протестной акции в Тбилиси будет объявлена в конце этой недели. Об этом 26 ноября заявил лидер «Новой Грузии» Георгий Вашадзе после встречи лидеров объединенной оппозиции.

Вашадзе заверил, что у оппозиции есть единый план действий и мирный, ненасильственный протестный процесс будет продолжен. По словам оппозицинера, пикетирование парламента продолжится в соответствии с тем, какой будет повестка дня в парламенте.

«Дата проведения большой масштабной акции будет анонсирована в конце недели — в пятницу или субботу. До того у нас будет презентация того закона, который мы предлагаем в качестве выхода из тупика. В четверг заседание парламента, и с окончательными деталями в связи с этим заседанием, того, как мы осуществим пикетирование, обязательно вас ознакомим», — заявил Вашадзе.