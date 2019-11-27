Кигали, , 09:07 — REGNUM Третья группа беженцев, ранее размещенная в Ливии, прибыла в Руанду в рамках программы переселения. Об этом передает BBC Great Lakes со ссылкой на заявление министерства Руанды по реагированию на ЧС.

В соответствии с информацией, опубликованной на странице министерства в Твиттере, 25 ноября в Руанду прибыли 116 беженцев, которые были размещены в транзитном центре Гашора, расположенном в 40 км к востоку от столицы, Кигали. В Гашоре уже находятся 189 беженцев из Ливии, эвакуированные 26 сентября и 10 октября этого года.

Беженцы в основном являются выходцами из Эритреи и Сомали, отмечают журналисты.

Напомним, что переселение является частью соглашения между правительством Руанды, агентством ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и Африканским союзом (АС).

В соответствии с ним власти Руанды намерены разместить в стране 500 из более чем 4000 мигрантов, размещенных в Ливии после того, как их незаконные поездки в Европу были пресечены.

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