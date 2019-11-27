Пусан, Южная Корея, , 08:53 — REGNUM 26 ноября в южнокорейском Пусане состоялась встреча на высшем уровне президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и премьер-министра Лаоса Тхонглуна Сисулита. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, представители двух стран обсудили пути укрепления сотрудничества и наращивание человеческого потенциала.

В рамках встречи премьер-министр Лаоса выразил надежду на то, что Южная Корея сыграет большую роль в сотрудничестве со странами Меконга, а также на открытие новых областей сотрудничества в реализации новой политики Южной Кореи и стратегии развития Лаоса.

Кроме того, стороны приветствовали подписание меморандума о сотрудничестве в области профессионального образования, а также сошлись во мнении относительно расширения сотрудничества в целях укрепления человеческого потенциала.

По завершению встречи Мун Чжэ Ина и Тхонглуна Сисулита представители трех учреждений подписали меморандум о взаимопонимании в сфере профессионального образования, интеллектуальной собственности.