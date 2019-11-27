Эр-Рияд, 27 ноября 2019, 08:59 — REGNUM Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, отпустила на свободу 200 повстанцев-хуситов, об этом 27 ноября сообщает агентство SPA.
Этот шаг был вызван желанием заложить основу для будущего обмена пленными, а также для последующего урегулирования конфликта, отметил представитель коалиции Турки аль-Малки.
Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.
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