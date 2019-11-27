Вашингтон, , 09:00 — REGNUM Власти США должны признать Крым российской территорией и вместо слепой поддержки Киева налаживать отношения с Москвой. Для этого есть ряд причин, указал в статье для журнала The National Interest военный эксперт, профессор Военно-морского колледжа США Лайл Голдстайн.

Голдстайн напомнил об исторической общности России и Крыма, в частности, о «реках крови», пролитых за полуостров в Крымской войне и во время Второй мировой войны. В 2014 году переход Крыма к России произошел бескровно, за него проголосовало большинство жителей региона, отметил он.

Эксперт отметил, что многие европейские страны уже устали от антироссийских санкций, и отказ от такой политики может оздоровить их экономики. Страдает от санкций и НАТО, которому приходится раздувать «российскую угрозу» вместо того, чтобы противостоять реальной угрозе — терроризму.

Крымский мост, указал профессор, говорит о способности России воплощать в жизнь масштабные проекты и развенчивать мифы о своем «упадке». Американским дипломатам он рекомендовал договориться о «великой сделке» по Крыму ради установления европейской безопасности. Такой договор не будет столь уж надуманным, заключил он.

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